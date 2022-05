VIDEO: Finští lídři podpořili vstup do NATO, s Británií uzavřeli bezpečnostní pakt Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Finští lídři podpořili vstup do NATO, s Británií uzavřeli bezpečnostní pakt

Finský prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová podpořili „neprodlenou“ žádost o vstup do vojenské aliance NATO. Země společně se svým sousedem Švédskem, které též uvažuje o vstup do NATO, předtím uzavřela s Británii bezpečnostní dohodu o pomoci. Tu Londýn poskytne, pokud by se tyto země staly terčem útoku. Žádost o vstup Finska ocenily okamžitě i premiérky Dánska a Estonska.

video: Reuters