Jadranský fjord, který není fjordem. Vydejte se prozkoumat boku Kotorskou
27. 6. 2026 0:06 Zahraniční
Když se silnice od Dubrovníku začne stáčet mezi strmé vápencové stěny a hladina moře se znenadání promění v úzký modrý koridor, většina návštěvníků si položí stejnou otázku. Jak je možné, že něco takového existuje na Jadranu?
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