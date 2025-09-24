Flotila směřující do Gazy čelila útoku dronů a rušení signálu

Zahraniční
Propalestinští aktivisté z flotily směřující do Pásma Gazy tvrdí, že se jejich lodě staly v noci na středu terčem útoků bezpilotních prostředků a rušení komunikace. Útok odsoudily Evropská unie i OSN. Itálie vyslala na pomoc flotile, jejíž plavby se účastní na šest desítek Italů včetně čtyř zákonodárců, vojenskou loď.
