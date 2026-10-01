Chyba v populární videohře. Fotbalistky se na hřišti objevují ve spodním prádle
1. 10. 2026 10:54 Zahraniční
Ve videoherním slangu se tomu říká bug nebo glitch. S takovou chybou ale vývojáři populární fotbalové série EAFC (dříve FIFA), nepočítali. Některé hráčky se kvůli němu zobrazovaly pouze ve spodním prádle kvůli špatnému načítání textur. „O tomto problému víme a vyřešíme ho v následující velké aktualizaci,“ sdělilo herní studio Electronic Arts.
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