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Nejfotografovanější klášter Maramureše v UNESCO není, turisté si ho pletou

Zahraniční
Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana mezi ně bezpochyby patří. V krajině plné dřevěných kostelů, šindelových střech a horských luk s ovcemi tu nedaleko sebe stojí dvě výjimečné památky. Jedna stará tři století, druhá sotva třicet let. A obě mají svůj příběh.
video: tiktok / @hailamaramu, @denissaa_m, @roturism
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