Francie vře. Protestující pronikli do radnice v Marseille, vzplála cestovní kancelář
17. 10. 2026 14:08 Zahraniční
Francii v sobotu ovládly protesty. V Marseille vniklo několik desítek demonstrantů do vstupní haly radnice, kde je rozehnaly bezpečnostní složky. V Lyonu byla na okraji protestů vypleněna pobočka cestovní kanceláře, která vzplála. V Paříži mezitím začala ohlášená demonstrace proti zdražování.
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