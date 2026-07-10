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Zatímco v Paříži byl po fotbale překvapivě klid, Maročani řádili v Londýně

Zahraniční
Na MS ve fotbale zvítězila Francie nad Marokem 2 : 0. Marocké nepokoje však nebyly k vidění v Paříži, jak by se případně mohlo předpokládat, ale paradoxně v britském Londýně. Policie musela proti rozzuřeným Maročanům zasahovat.
video: X / Politics UK a Post
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