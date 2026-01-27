Francie jde ve stopách Austrálie. Dětem do 15 let zakázala sociální sítě
27. 1. 2026 8:48 Zahraniční
Francouzské Národní shromáždění v pondělí večer schválilo část návrhu zákona, který zakazuje používání sociálních sítí dětem mladším 15 let. Důvodem jsou rostoucí obavy z online šikany a rizika pro duševní zdraví. Pokud zákon schválí i senátoři, začne platit od 1. září. Austrálie loni v prosinci zakázala sociální sítě dětem mladším 16 let, což inspirovalo další země k podobnému kroku.
