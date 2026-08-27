Ve francouzském Caen najelo auto úmyslně do lidí
27. 8. 2026 9:18 Zahraniční
Ve francouzském městě Caen ve středu večer najelo auto úmyslně do skupiny chodců. Jeden člověk zemřel a dalších deset je raněno. Sedm lidí je v kritickém stavu.
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Ve francouzském Caen najelo auto úmyslně do lidí
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