Slzný plyn a vodní děla. Ve Francii to opět vře
24. 10. 2026 18:58 Zahraniční
Francie čelila dnes další vlně masivních celonárodních protestů, které navazovaly na násilné střety z minulého týdne. Dnešní demonstrace, kterých se účastnily desítky tisíc lidí, organizovaly odbory, středoškolští i vysokoškolští studenti a aktivisté z hnutí Žlutých vest. Hlavními tématy byly opět vysoké životní náklady, drahé energie, klesající kupní síla a nespokojenost se stavem školství.
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Slzný plyn a vodní děla. Ve Francii to opět vře
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