Lyžařský resort Les Trois Vallées zve na nekonečné lyžování

Díky připojení střediska Orelle se největší lyžařský areál světa rozkládá – navzdory svému názvu – už dávno ve čtyřech údolích. (Ale nesmí se to nahlas moc říkat, protože by to mohlo plést se švýcarskými Čtyřmi údolími ve Walisu.) Aniž sundáte lyže, máte k dispozici 600 kilometrů propojených tratí.

video: Les 3 Valées