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Macron sledoval test nové rakety odpálené z ponorky

Zahraniční
Francouzský prezident Emmanuel Macron dohlížel na první test francouzské rakety M51.3 SLBM z ponorky SSBN Le Vigilant.
video: X/@sentdefender
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