Francie chce uspořádat obrannou misi v Hormuzském průlivu
9. 3. 2026 19:14 Zahraniční
Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron na Kypru. Cílem mise bude chránit tankery v oblasti. Podle francouzského prezidenta by se mise mohly účastnit evropské i mimoevropské státy. Ochranu průlivu v předchozích dnech avizoval také americký prezident Donald Trump, ale bez konkrétních příslibů.
