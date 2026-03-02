Francie navyšuje počet jaderných hlavic. Musíme zpřísnit doktrínu, říká Macron
2. 3. 2026 18:06 Zahraniční
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Francie podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že Francie musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám.
