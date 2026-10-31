Víkendových protestů ve Francii se zúčastnilo 320 tisíc lidí. Demonstruje se i v Německu
31. 10. 2026 19:30 Zahraniční
Sobotních protestů se na řadě míst Francie zúčastnilo přibližně 320 tisíc lidí, uvedlo francouzské ministerstvo vnitra. Situace je podle něj celkově klidná oproti minulé sobotě, zatčeno bylo na sedmadvacet osob. Protesty hlásí také Německo či Portugalsko.
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