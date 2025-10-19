Zloději za bílého dne ukradli šperky z Louvru
19. 10. 2025 13:12 Zahraniční
Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová oznámila, že úřady zahájily vyšetřování a prezident Macron loupež označil za útok na kulturní dědictví země. Případ provází několik nejasností a skupina zločinců je na útěku.
