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Francii sužují nové požáry. Dva hasiči zemřeli u letiště v Bordeaux

Zahraniční
V blízkosti letiště Bordeaux-Mérignac na jihozápadě Francie vzplanul požár, který spálil již jeden hektar okolní louky a stále se jej nepodařilo dostat pod kontrolu. Při jeho hašení zemřeli dva hasiči, oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Podle deníku Le Figaro se plameny začaly šířit v úterý odpoledne v jedné z budov u letištního parkoviště.
video: Reuters, X
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