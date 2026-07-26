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Počasí hraje proti hasičům. U Bordeaux evakuují dalších 55 tisíc lidí

Zahraniční
Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na neděli nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy, uvedla prefektura. Jižně od Bordeaux byla navíc přerušena železniční doprava.
video: Reuters
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