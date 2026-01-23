Francouzští mariňáci ruský tanker obsadili za chvíli
23. 1. 2026 21:56 Zahraniční
Tanker plující z Ruska zadržený ve čtvrtek francouzským loďstvem v sobotu nuceně zakotví v jihofrancouzském přístavu Marseille-Fos. Francouzké námořnictvo zveřejnilo záběry z akce, kdy je vidět, že osádka tankeru nekladla odpor. Loď podle Paříže patří k takzvané stínové flotile umožňující Rusku obcházet sankce zavedené kvůli jeho agresi na Ukrajině.
02:17
Francouzští mariňáci ruský tanker obsadili za chvíli
