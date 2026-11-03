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Přes 90 tisíc lidí za mřížemi. Francie se potýká s rekordní přeplněností věznic

Zahraniční
Počet lidí ve francouzských věznicích dosáhl k 1. říjnu rekordních bezmála 91 000. Věznice mají přitom oficiálně kapacitu zhruba jen 63 500 míst, a chronické přeplnění tamních nápravných zařízení se tak nadále prohlubuje.
video: Reuters
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