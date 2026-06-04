Při izraelských útocích v Gaze zemřelo několik lidí. Boje pokračují vzdor příměří
4. 6. 2026 8:52 Zahraniční
Při izraelských útocích na město Gaza zemřelo nejméně osm lidí, uvedla ve čtvrtek palestinská civilní obrana. Nálety zasáhly několik obytných budov v různých částech města. Násilí pokračuje navzdory příměří, které mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října. Píše s odvoláním na úřady agentura AFP.
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