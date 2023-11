VIDEO: Bojovat s Hamásem v tunelech? Nikdy. Izraelci je ucpou pěnovými bombami Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bojovat s Hamásem v tunelech? Nikdy. Izraelci je ucpou pěnovými bombami

Izraelská armáda může podle někdejšího zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády Jaira Golana tunely palestinských ozbrojenců proměnit ve smrtící past, aniž by do nich vstupovala. Nabízí se dvě možnosti, jak se s tunely vypořádat, aniž by došlo k riskantním bojům. Jsou jimi speciální pěnové bomby nebo kouř.

video: X/@dogehippie