Z Gazy do Egypta pustili cizince a zraněné

Z palestinského Pásma Gazy ve středu do Egypta začaly odjíždět přes přechod Rafáh první sanitky s vážně zraněnými Palestinci. Jde o součást dohody, díky níž by mělo odjet do egyptských nemocnic osm desítek zraněných. V Gaze bylo v úterních a nočních bojích zabito dohromady dalších jedenáct izraelských vojáků. Uvedl to ve středu podle listu Haarec izraelský ministr obrany Joav Galant.

video: AP