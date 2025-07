VIDEO: Clooney není herec, je to značka. Hunter Biden se pustil do hollywoodské hvězdy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Clooney není herec, je to značka. Hunter Biden se pustil do hollywoodské hvězdy

Hunter Biden se ostře pustil do George Clooneyho poté, co herec veřejně zpochybnil Joea Bidena jako vhodného kandidáta pro prezidentské volby. V emotivním projevu obvinil Clooneyho, že se jako „značka bez obsahu“ snaží shazovat muže, který podle něj zasvětil padesát let službě zemi.

video: X / @lawyer4laws