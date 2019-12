VIDEO: Google zveřejnil přehled nejhledanějších výrazů v roce 2019 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Google zveřejnil přehled nejhledanějších výrazů v roce 2019

Češi se letos na internetu nejvíce zajímali o zpěváka Karla Gotta, seriál Most! nebo pařížskou katedrálu Notre-Dame. Jméno legendy českého popu, která zemřela letos v říjnu, zadávali Češi do vyhledávače Googlu tak často, že se zpěvák na chvíli stal dokonce jednou z nejvyhledávanějších osobností na světě. Událostí roku podle nárůstu zájmu ve vyhledávání byly akce organizace Milion chvilek. Vyplývá to z pravidelného žebříčku vyhledávače Google.

video: Google