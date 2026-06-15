Gothic 1 Remake je konečně tady! Vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S
15. 6. 2026 11:06 Zahraniční
Čekání skončilo. Gothic 1 Remake je ode dneška dostupný na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S.
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