Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Grónsko bychom měli mít pod kontrolou, řekl Trump

Zahraniční
Spojené státy by měly mít kontrolu nad Grónskem, zopakoval americký prezident Donald Trump na schůzce se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Šéf Bílého domu ale uznal, že by takovým krokem poškodil své vazby v Severoatlantické alianci.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:36

Grónsko bychom měli mít pod kontrolou, řekl Trump
Zahraniční
7. 7. 2026 18:30
00:25

U Kšic na Tachovsku hoří pole
Krimi
7. 7. 2026 18:08
02:26

Nemůžeme očekávat, že za nás všechno vyřeší Amerika, řekl prezident Pavel v Ankaře
Zahraniční
7. 7. 2026 17:58
01:10

Celní razie v Hřensku odhalila padělky za téměř 15 milionů korun
Krimi
7. 7. 2026 17:30
00:41

Nové oči, uši i drápy pro NATO. Spojenci pořídí techniku a zbraně za miliardy
Zahraniční
7. 7. 2026 17:16
01:02

Farage rezignoval po obvinění z nepřiznání příjmů, chce znovu kandidovat
Zahraniční
7. 7. 2026 16:56
00:50

Ruští řidiči si stěžují na nekvalitní palivo. Tvrdí, že ničí motory
Zahraniční
7. 7. 2026 16:38
01:03

Zelenskyj v Ankaře vyzval Evropu k rychlému vývoji vlastní protiraketové obrany
Zahraniční
7. 7. 2026 16:28
00:47

Lidé v Havířově si připomněl obří důlní neštěstí z roku 1961
Domácí
7. 7. 2026 16:14
01:22

Dobrodružná Expedice Monoxylon V se plavila po Egejském moři
Domácí
7. 7. 2026 15:30
00:46

Nástěnná malba Chlapce s bublinou od Chemise zdobí Jablonec
Domácí
7. 7. 2026 15:20
00:57

Muž vylezl v Moskvě na Stalinův mrakodrap
Zahraniční
7. 7. 2026 15:12
01:03

Tragická nehoda tří náklaďáků na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel
Krimi
7. 7. 2026 14:56
02:06

Vetké téma, snaha vlády vytvořit z ČR ekonomický Armagedon, řekl Kupka
Domácí
7. 7. 2026 14:32
00:55

Marine Le Penová je vinna, rozhodl odvolací soud
Zahraniční
7. 7. 2026 14:18
01:24

Móda z premiéry Odyssey. Zendaya ukázala siluetu, Hathawayová bříško
Společnost
7. 7. 2026 13:46
01:51

Velký comeback, Kämpf mění NHL za Litvínov
Sport
7. 7. 2026 13:32
00:24

Průvod, tanec i dobroty. Doloplazy opět projela hanácká Jízda králů
Domácí
7. 7. 2026 12:36
00:59

Farmářské trhy v Novém Městě jsou unikát
Domácí
7. 7. 2026 12:30
01:27

Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Zahraniční
7. 7. 2026 12:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.