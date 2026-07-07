Grónsko bychom měli mít pod kontrolou, řekl Trump
7. 7. 2026 18:30 Zahraniční
Spojené státy by měly mít kontrolu nad Grónskem, zopakoval americký prezident Donald Trump na schůzce se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Šéf Bílého domu ale uznal, že by takovým krokem poškodil své vazby v Severoatlantické alianci.
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Grónsko bychom měli mít pod kontrolou, řekl Trump
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