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Grónsko není na prodej, území NATO ubráníme, vzkázala USA dánská premiérka

Zahraniční
Dánsko je připraveno bránit každý centimetr území NATO, včetně Dánského království, řekla ve středu na summitu v Ankaře dánská premiérka Mette Frederiksenová. Reagovala tak na další prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že Grónsko by mělo přejít pod kontrolu Spojených států.
video: Reuters
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