VIDEO: Guvernér Kurské oblasti si v telepřenosu s Putinem pustil pusu na špacír Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Guvernér Kurské oblasti si v telepřenosu s Putinem pustil pusu na špacír

Ukrajinské síly zřejmě postoupily hlouběji do Kurské oblasti navzdory tvrzením ruských vojenských blogerů, že se ruským silám podařilo stabilizovat frontovou linii. Uvedli to analytici amerického Institutu pro studium války (ISW). Kurský gubernátor Alexej Smirnov na poradě s Vladimirem Putinem pak zjevně bagatelizoval ukrajinský postup, prezident ho za to ihned pokáral.

video: X/@igorsushko