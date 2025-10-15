Hamás se odzbrojí, protože to sám řekl. Jinak to uděláme my, prohlásil Trump
15. 10. 2025 8:02 Zahraniční
Hnutí Hamás se odzbrojí, protože řeklo, že se odzbrojí, vyjádřil v úterý své přesvědčení americký prezident Donald Trump. Pokud tak neučiní, odzbrojíme ho my, poznamenal také před novináři při setkání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě. Jak přesně by takové odzbrojení teroristické organizace vypadalo, americký prezident neuvedl.
