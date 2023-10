VIDEO: Nové video zachycuje vniknutí ozbrojenců Hamásu do kibucu Beeri Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové video zachycuje vniknutí ozbrojenců Hamásu do kibucu Beeri

Video zachycuje, jak se v sobotu podařilo ozbrojencům z Hamásu vniknout do kibucu Beeri v jižním Izraeli. Po útoku byla na místě nalezena těla více než 100 Izraelců. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel. Bojovníci Hamásu v sobotu pronikli do Izraele a při útocích zabili na 900 Izraelců a desítky dalších unesli.

video: X/@IsraelinBelgium