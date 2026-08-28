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Zemřel norský král Harald V., byl nejstarším vládnoucím panovníkem v Evropě

Zahraniční
Po dlouhé nemoci zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici, oznámil královský palác.
video: Reuters
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