Hasiči v New Yorku uctili památku obětí 11. září
11. 9. 2026 0:06 Zahraniční
Hasiči v New Yorku si při pietním ceremoniálu připomněli 343 kolegů, kteří zemřeli při teroristických útocích 11. září 2001. Letošní vzpomínkové akce se konají u příležitosti 25. výročí tragédie.
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Hasiči v New Yorku uctili památku obětí 11. září
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