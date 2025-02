VIDEO: Hasiči zachraňovali koně, vyzvedli ho k nebesům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hasiči v kalifornském Orange County zachraňovali koně jménem Deuce. Zvíře se zřítilo z náspu pokrytého křovím a nebylo schopné se postavit zpátky na nohy. Nejprve se záchranáři snažili vytvořit stezku do svahu, po které by mohl kůň vystoupat. Vysílené zvíře ale nebylo téměř schopné pohybu. Jediný způsob, jak jej zahránit, bylo použít k vyzvednutí a přenesení vrtulník. Letečtí záchranáři poté přesunuli Deuce do bezpečí v jezdeckém centru.

video: Reuters