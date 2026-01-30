Havana se topí v odpadcích, popeláři už nemají naftu

Zahraniční
Ulice kubánské metropole v posledních týdnech zaplňují haldy odpadků, což místní úřady zdůvodňují porouchanými popelářskými vozy a nedostatkem pohonných hmot. Ten trápí tento karibský ostrov, léta sužovaný ekonomickou krizí, dlouhodobě. Nyní se ale situace v Havaně zhoršila po zastavení dodávek z Venezuely, kde po americkém únosu prezidenta Nicoláse Madura z počátku měsíce Washington diktuje vládě řadu podmínek.
video: Reuters
