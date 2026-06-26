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Do mrakodrapu v Pekingu narazilo malé letadlo, rozpadlo se na kusy

Zahraniční
video: X/@Takemikazuchi26
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