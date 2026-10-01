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Hegseth zřizuje Úřad pro náboženské záležitosti. „Bude podřízen přímo nejvyššímu vedení“

Zahraniční
Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil vznik nového Úřadu pro náboženské záležitosti. Má mít přímou vazbu na ministra a podle Hegsetha posilovat náboženskou podporu v armádě.
video: X/@atrupar
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