Kampaň Help me ukazuje, jak zavolat o pomoc beze slov

Kampaň Help me v krátkém videu ukazuje, jak si říci o pomoc, aniž by se týraný člověk prozradil. Mezinárodní znamení pro pomoc je v jednom jednoduchém gestu.

video: YouTube.com/Fun with T