Končím! Clintonová se rozčilovala během výpovědi v kauze Epstein

Zahraniční
Hillary Clintonová, bývalá ministryně zahraničí USA, svědčila před výborem, který vyšetřuje kauzu Epstein. Kongresmanům řekla, že nemá žádné informace o jeho trestné činnosti a vyzvala je, aby předvolali současného prezidenta Donalda Trumpa. Před komisí se také rozčílila kvůli tomu, že se na veřejnost dostaly fotografie z jejího výslechu.
video: AP
