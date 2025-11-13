Historicky nejdelší paralýza americké vlády skončila. Je to velký den, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43 dnech plně obnovuje financování vládních úřadů. Návrh dříve schválila republikánská většina ve Sněmovně reprezentantů. „Země nikdy nebyla v lepší kondici. Je to velký den,“ řekl šéf Bílého domu před podpisem ve středu večer místního času (v noci na dnešek SEČ).
video: Reuters
