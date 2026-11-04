Historický výsledek. Demokraté dobyli po 94 letech Kansas a získali Texas
4. 11. 2026 7:38 Zahraniční
Demokrat Adam Hamilton podle projekcí porazil ve volbách do amerického Senátu za Kansas republikána Rogera Marshalla. Naposledy se demokrat dostal do Senátu za Kansas před 94 lety. Demokraté zvítězili také v dalších státech, které byly dlouho považovány za republikánské bašty včetně Texasu nebo Iowy.
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