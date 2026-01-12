Hoch v Kyjevě pobodal spolužáka a učitelku, zřejmě byl v kontaktu s Rusy

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Čtrnáctiletý chlapec v pondělí v Kyjevě zaútočil nožem na svého spolužáka a učitelku. Policie podle portálu RBK-Ukrajina prověřuje jeho možné kontakty s ruskými tajnými službami.
video: Facebook/Kyjevská policie
