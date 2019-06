VIDEO: Lidé v Hongkongu protestují proti vydávání podezřelých do Číny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé v Hongkongu protestují proti vydávání podezřelých do Číny

V ulicích Hongkongu v neděli protestují desetitisíce lidí ve snaze odvrátit schválení zákona, který by umožnil vydávat podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Kvůli největší demonstraci za posledních 15 let povolaly úřady do terénu přes dva tisíce policistů.

video: AP