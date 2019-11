VIDEO: Policista na motorce srážel protestující jako kuželky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policista na motorce srážel protestující jako kuželky

Ulice Hongkongu se zmítají v chaosu. Zatímco v neděli policie protesty rozháněla pomocí slzného plynu, v pondělí podle místní televize Cable TV a dalších médií ve východní části ostrova znovu do davu střílela ostrými náboji. Z jiné části města se na sociální sítě zase dostalo video, na kterém je vidět policista na motorce, který najíždí do demonstrantů jak do kuželek.

video: SCMP Hong Kong