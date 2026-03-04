Balon „přistál“ na stožáru čtvrt kilometru nad zemí
4. 3. 2026 10:22 Zahraniční
Dramatickou záchrannou operaci za sebou mají hasiči z města Longview v americkém Texasu. 28. února byli povoláni k telekomunikační věži, kde našli horkovzdušný balon zamotaný do konstrukce stožáru ve výšce více než 274 metrů nad zemí. Složité, několikahodinové záchranné akce se zúčastnilo více než tucet hasičů rozmístěných v různých výškách podél věže. Trvalo jim asi hodinu, než se dostali k muži a ženě v balonu a poskytli jim lana a postroje, které jim pomohly uniknout z koše. Trvalo další hodinu, než byli zajištěni uvnitř věže a mohli začít sestupovat, což trvalo téměř další dvě hodiny, řekl na tiskové konferenci velitel hasičů v Longview Marcus Delaney. Oba pasažéři byli poté preventivně převezeni do nemocnice, řekl Delaney.
