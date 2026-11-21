V Hormuzkém průlivu zasáhly střely dva tankery
21. 11. 2026 15:16 Zahraniční
Neznámé projektily dnes zasáhly dva tankery plující v Hormuzském průlivu, který se stal klíčovým bodem války mezi Spojenými státy a Íránem. O incidentech informovala britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO.
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V Hormuzkém průlivu zasáhly střely dva tankery
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