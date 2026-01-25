Američan zdolal mrakodrap Tchaj-pej 101 bez jištění
25. 1. 2026 9:36 Zahraniční
Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a jištění, jednu z nejvyšších budov světa. Mrakodrap Tchaj-pej 101 měří přes 500 metrů. Jeho výkon přenášela streamovací služba Netflix jen s několikasekundovým zpožděním.
01:55
Američan zdolal mrakodrap Tchaj-pej 101 bez jištění
