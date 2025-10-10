Slovinec zvládl horolezeckou trasu pod křídly českého kluzáku

Zahraniční
Slovinský profesionální horolezec Domen Skofic se zapsal do historie, když se jako první člověk podařilo zvládnout speciálně konstruovanou lezeckou cestu pod křídly českého kluzáku L-13 Blaník, navíc ve výšce 2500 metrů. Vybaven byl pouze 12kilogramovým padákem.
video: Reuters
