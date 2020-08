VIDEO: Zběsilá jízda. Opilý host hotelu najížděl do lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zběsilá jízda. Opilý host hotelu najížděl do lidí

Indické město Džajpur je často označováno jako "růžové město". Procházku růžovým sadem však rozhodně nezažili zaměstnanci jednoho hotelu. Přišli do potyčky s hosty, kteří byli pod vlivem alkoholu. Ti pak nasedli do auta a začala zběsile najíždět právě do zaměstnanců hotelu, ale i do okolních zaparkovaných vozidel. Majitel hotelu, Ram Dayal, podal celou záležitost k řešení místí policii.

video: Reuters