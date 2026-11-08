Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak podpořit hru u prasat? Výzkum hledá cesty ke zlepšení jejich životní pohody

Zahraniční
Karolina Steinerová se v rámci doktorského studia na kanadské Univerzitě v Saskatchewanu zabývá herním chováním prasat. Ve svém výzkumu se zaměřuje na to, jak mohou chovatelé podporovat hru u rostoucích prasat a přispívat tak k jejich lepší životní pohodě.
video: Youtube/@COST Action LIFT
Sdílet video

Další videa

01:19

Jak podpořit hru u prasat? Výzkum hledá cesty ke zlepšení jejich životní pohody
Zahraniční
8. 11. 2026 0:06
03:11

Poprvé babičkou: Cítím se ale na patnáct a tělo občas přecením, říká Marie Tomsová
Společnost
8. 11. 2026 0:06
00:29

V NATO nemá Francie co dělat, řekl Mélenchon. Představil program pro volby
Zahraniční
7. 11. 2026 23:32
01:22

Střelec nikdy nebyl v armádě, tvrdí ministr. Nawrocki vyhlásí celostátní smutek
Zahraniční
7. 11. 2026 21:28
02:37

Kanárský ostrov čelí náporu migrantů. Vyhlásil stav nouze, prosí o pomoc
Zahraniční
7. 11. 2026 21:00
03:30

SESTŘIH: Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 1:3
Sport
7. 11. 2026 20:56
01:11

Střelba v polském Krakově. Počet obětí vzrostl, ranění jsou také policisté
Zahraniční
7. 11. 2026 19:26
01:23

Posádky balónů zakončily sezonu. Při posledním letu je potrápil vítr
Domácí
7. 11. 2026 19:16
03:29

SESTŘIH: Zlín - Slovácko 0:1
Sport
7. 11. 2026 18:28
00:35

Anketa k účasti ruského národního týmu na MS v hokeji
Sport
7. 11. 2026 18:10
03:00

SESTŘIH: Slovan Liberec - Bohemians 1:0
Sport
7. 11. 2026 18:00
02:21

SESTŘIH: Hradec Králové - Sigma Olomouc 5:0
Sport
7. 11. 2026 17:58
00:48

Kouč českého národního hokejového týmu Zdeněk Moták hodnotil první zápas
Sport
7. 11. 2026 17:46
01:44

Střelbu v polském Krakově natočili svědci. Na místě jsou mrtví i zranění
Zahraniční
7. 11. 2026 16:52
00:59

Návrat domů. Papež zahájil cestu po Jižní Americe, po operaci se cítí dobře
Zahraniční
7. 11. 2026 14:26
01:13

Podzim hraje i díky slunečným dnům všemi barvami
Domácí
7. 11. 2026 10:52
00:30

Vánoce podle Victoria’s Secret. Značka představila novou kolekci
Společnost
7. 11. 2026 9:30
02:28

Rusko v noci udeřilo na Kyjev balistickými raketami. Poničilo důležitý most
Zahraniční
7. 11. 2026 9:02
00:43

Záloha pro Plzeň je Mže. Na Radbuzu nesázejme, tvrdí dispečer povodí
Domácí
7. 11. 2026 8:36
00:35

Chipsy větší než zákaznice. Čínský obchod nabízí pochutiny pro obry
Společnost
7. 11. 2026 4:30

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.